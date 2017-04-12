Коммунисты подогревают выборы мэра Омска заявлением и исключением

В Омский областной суд поступило исковое заявление от не допущенного до этапа собеседований кандидата в мэры Омска от КПРФ Виктора Жаркова. Напомним, что Жаркова конкурсная комиссия не допустила да этапа собеседований из-за неполного пакета поданных документов. Он отказался предоставить справки об отсутствии судимости и состоянии здоровья. Сейчас коммунист просит признать новую процедуру выборов градоначальника противоречащей федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ. Омский обком КПРФ настаивает на том, что федеральное законодательство не требует от кандидатов в мэры предоставления программы действий и справок о здоровье и отсутствии судимости.

- В процедуру избрания мэра эта "бомба" была заложена изначально, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Жарков. - В случае избрания неугодного мэра можно было бы воспользоваться "закладкой" для его снятия. Мы просто теперь устраняем пробелы в законодательстве. В первую очередь надо восстановить законность, а потом уже выборами заниматься.

По словам кандидата от КПРФ, он намерен добиваться своего восстановления в предвыборной гонке.

Кроме того, накануне, омский обком КПРФ принял решение об исключении из партии другого кандидата в мэры - Александра Бекишева, заявившегося на выборы самостоятельно. Его обвинили в нарушении партийной дисциплины. "Омск Здесь" Бекишев заявил, что на него оказывалось давление, о чём он сообщил в письме лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. "На меня давили, чтобы я снял свою кандидатуру с выборов мэра, либо написал заявление о выходе из партии, - рассказал претендент на кресло градоначальника. - Со мной на этот счёт разговаривал Виктор Жарков… Местная партийная ячейка Ключевского сельского поселения выступила против моего исключения".

Виктор Жарков все обвинения в давлении со своей стороны отрицает, отмечая, что именно он привёл Бекишева в партию. "Александр Бекишев такой же афганец, как и я, - заявил "Омск Здесь" Жарков. - Ему я сказал, что он поступает не по-партийному. Есть решение бюро обкома партии о моём выдвижении, которое все члены партии должны исполнять. Мы предложили Александру выйти из партии, чтобы продолжать борьбу в качестве беспартийного кандидата. На что Бекишев ответил, что намерен идти до конца. Никакого давления не было - ему дали десять дней, чтобы забрать документы из конкурсной комиссии". По словам Виктора Жаркова, у Александра Бекишева есть право оспорить своё исключение из партии, но ЦК КПРФ скорее всего согласится с решением омского обкома.

Напомним, что 14 апреля конкурсная комиссия по выборам мэра Омска проведёт собеседования с 17 кандидатами. По их итогам, будет отобрано два кандидата, которые предстанут перед Омским городским советом 19 апреля. Для победы будущему главе города необходимо будет получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в Горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.