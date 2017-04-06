К выборам мэра Омска подключили Геннадия Зюганова

Кандидат в мэры Омска от КПРФ Виктор Жарков в разговоре с "Омск Здесь" заявил, что не будет представлять в конкурсную комиссию недостающие документы. Вместо необходимых справок Жарков завтра в конкурсную комиссию принесёт мотивированный отказ.

Справки я собирать не буду, - сказал "Омск Здесь" Жарков. - 10 апреля комиссия рассмотрит мой мотивированный отказ. Сейчас с московскими юристами КПРФ мы отрабатываем варианты обращения в суд. Нарушение закона там есть однозначно. Как на это посмотрит суд, другой вопрос. Суд у нас субъективно выносит решения. Тут явно есть нарушения федерального закона.

Коммунисты ссылаются на федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ. По их мнению, установленные Омским городским советом требования о предоставлении кандидатами в мэры справок о здоровье, отсутствии иностранного гражданства, имуществе за рубежом и программы развития мегаполиса незаконны.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", на сегодняшнем заседании конкурсная комиссия на основании неполного пакета документов не допустила Виктора Жаркова до этапа собеседований, которые пройдут 14 апреля. Руководитель фракции КПРФ в Горсовете, член конкурсной комиссии Леонид Михайленко утверждал, что партийный кандидат пытался предоставить необходимые справки, но срок подачи документов уже вышел. Жарков настаивает на том, что он хотел предоставить в комиссию свой мотивированный отказ. "Мы готовы дойти до Конституционного суда, чтобы там в конце концов дали разъяснение, как решение Горсовета может быть выше федерального закона, - продолжает коммунист. - Вопрос держится на контроле у Геннадия Андреевича Зюганова. Мы изначально были против этих выборов, выступая за прямое голосование".

Не допущенные сегодня до этапа собеседований кандидаты в мэры могут до 16:30, пятницы 7 апреля предоставить недостающие документы. Тогда комиссия подтвердит их регистрацию на заседании 10 апреля. 19 апреля в Омском городском совете пройдёт голосование по отобранным конкурсной комиссией двум кандидатурам. Победителю необходимо будет получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.

Фото: пресс-служба КПРФ