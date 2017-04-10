ЛДПР: Омских депутатов сделали политическими импотентами

Омское региональное отделение ЛДПР считает, что решение о том, кто станет новым мэром Омска, уже принято "уже принято в высоких просторных кабинетах".

На сегодняшней пресс-конференции представители омского регионального отделения ЛДПР заявили, что конкурсную комиссию по выборам мэра Омска необходимо распустить. По мнению либерал-демократов, решение о том, кто станет следующим градоначальником уже принято.

- Есть два кандидата, которые обсуждаются в высоких просторных кабинетах, - сказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Омской области Антон Берендеев, не назвав при этом фамилий кандидатов. - Это превращает выборы в фарс. Омский городской совет мог бы выбрать мэра на публичных слушаниях, обойдясь без конкурсной комиссии. А так из депутатов Горсовета сделали политических импотентов.

При этом кандидат в мэры от ЛДПР Берендеев не намерен снимать свою кандидатуру в знак протеста. Вместо этого руководитель фракции ЛДПР в Омском городском Совете Алексей Ложкин намерен добиваться внесения 19 апреля поправок в решение горсовета."У нас отсутствует регламентированная процедура выборов мэра, - сказал Ложкин. - Я буду предлагать тайное голосование по кандидатуре мэра, потому что даже во фракции "Единая Россия" есть те, кто не хочет голосовать за конкретные кандидатуры. Мои поправки дадут им такую возможность".

Напомним, что до собеседований 14 апреля было допущено конкурсной комиссией 17 кандидатов. На заседание Омского городского совета 19 апреля выборщики вынесут две отобранные кандидатуры. Для победы будущему мэру необходимо набрать 21 депутатский голос.