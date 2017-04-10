Выборы мэра Омска: до собеседований допущено ещё 5 кандидатов
Политика  •  10 апреля 2017, 12:07, последнее обновление 10 апреля 2017, 12:12  •  печать

Выборы мэра Омска: до собеседований допущено ещё 5 кандидатов

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Конкурсная комиссия по выборам мэра Омска допустила до этапа собеседований ещё пять кандидатов.

На сегодняшнем заседании конкурсная комиссия по выборам мэра Омска допустила до этапа собеседований ещё пять кандидатов. Они предоставили в комиссию недостающие документы. Так, телеведущий Владимир Казанин предоставил справку об отсутствии судимости. Бывший депутат Законодательного собрания от ЛДПР Алексей Клепиков донёс справки о наличии или отсутствии административных правонарушений и справку из УФМС об отсутствии иностранного гражданства. Вахмистр Сибирского казачьего войска Сергей Яковлев - справки о здоровье и отсутствии судимости. Пенсионер Игорь Бруй - справки о здоровье, отсутствии судимости, отсутствии зарубежных счетов. Предприниматель Андрей Ерошевич 6 и 7 апреля также предоставил все необходимые документы.

Напомним, что ранее до этапа собеседований были допущены 12 кандидатов. В итоге потенциальных претендентов на кресло градоначальника стало 17. Собеседования со всеми пройдут 14 апреля. Выборщикам предстоит отобрать две кандидатуры, которые будут вынесены на голосование в Омском городском совете 19 апреля. Для победы будущему мэру Омска необходимо получить 21 депутатский голос.

Теги  •  #выборы #кандидат #мэр

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Комментарии
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Александр  •  10 апреля 2017, 15:44

Выборы мэра Омска - это цирк. Вот только данное цирковое представление совсем не интересно чуть ли ни всем жителям города.

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