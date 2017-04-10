Выборы мэра Омска: до собеседований допущено ещё 5 кандидатов

На сегодняшнем заседании конкурсная комиссия по выборам мэра Омска допустила до этапа собеседований ещё пять кандидатов. Они предоставили в комиссию недостающие документы. Так, телеведущий Владимир Казанин предоставил справку об отсутствии судимости. Бывший депутат Законодательного собрания от ЛДПР Алексей Клепиков донёс справки о наличии или отсутствии административных правонарушений и справку из УФМС об отсутствии иностранного гражданства. Вахмистр Сибирского казачьего войска Сергей Яковлев - справки о здоровье и отсутствии судимости. Пенсионер Игорь Бруй - справки о здоровье, отсутствии судимости, отсутствии зарубежных счетов. Предприниматель Андрей Ерошевич 6 и 7 апреля также предоставил все необходимые документы.

Напомним, что ранее до этапа собеседований были допущены 12 кандидатов. В итоге потенциальных претендентов на кресло градоначальника стало 17. Собеседования со всеми пройдут 14 апреля. Выборщикам предстоит отобрать две кандидатуры, которые будут вынесены на голосование в Омском городском совете 19 апреля. Для победы будущему мэру Омска необходимо получить 21 депутатский голос.