Кандидаты в мэры Омска пообещали плавить снег, повысить тарифы и привести инвестиции из США

На сайте Омского городского совета опубликованы предвыборные программы 12 кандидатов в мэры, допущенных до этапа собеседований конкурсной комиссией. Депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко, как ранее сообщал "Омск Здесь", представил программу из пяти приоритетов: "комфортный, здоровый, открытый, полицентричный и доходный Омск".

Заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков увидел "очевидный разрыв между объективным состоянием дел и субъективным восприятием жителями ситуации и перспектив развития города". Кандидат отмечает, что по многим показателям Омск находится в середине или верхней части общероссийских рейтингов, но "очевиден аскетизм" бюджета города в 13 млрд рублей даже по сравнению с соседями по Сибирскому федеральному округу (Новосибирск - 34 млрд рублей, Красноярск - 26 млрд рублей). Прямо вице-губернатор говорит о существующем конфликте между "областной властью и администрацией областного центра", но не предлагает путей его решения.

Кандидат от ЛДПР Антон Берендеев уместил свою программу в 10 пунктах на одном печатном листе. В частности либерал-демократ предлагает наряду с развитием электротранспорта и благоустройством частного сектора организовать пункты плавления снега в городе и отказаться от использования песко-соляной смеси в пользу противогололёдных реагентов.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов намерен штрафовать за парковку автомобилей на газонах и создавать группы в социальных сетях, где омичи смогут обсуждать проблемы доступной среды. Кандидат уверен, что "если омичи осознают, что город нужен власти, и при этом он станет красивым и современным, они поймут, что город нужен и им".

Увеличить налоговые поступления и сократить расходы путём административной реформы обещает начальник отдела Россотрудничества МИД РФ Игорь Рыбаков. В Фонд развития и поддержки города Омска кандидат намерен привлекать внебюджетные средства. Вместе с правоохранительными органами Рыбаков хочет вернуть в казну имущество "возможно, отчуждённое (приватизированное) с нарушением действующего законодательства". Дипломат обещает приток инвестиций из "КНР, США и суверенных фондов стран Персидского залива".

Остальные кандидаты как один выступают за благоустройство, озеленение и решение транспортной проблемы. Кандидат Денис Качуровский предлагает повысить тарифы ЖКХ, стоимость проезда в транспорте до 30 рублей у частных перевозчиков и построить кремниевый завод. Директор компьютерного центра Виктор Чередов решил использовать для написания программы символы, имеющиеся в текстовом редакторе. "Задачи, не требующие финансового обеспечения" оказались выражены значками самолёта, рубля, воды, магнитофона, мелодии и часов. Пиктограмма уместилась на одной странице.

Напомним, что на пост мэра Омска претендует 12 человек: депутат Заксобрания Игорь Антропенко, начальник отдела завода "Нефтехим" Александр Бекишев, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Антон Берендеев, заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков, менеджер Денис Качуровский, секретарь ПО "Московка 1/1" Игорь Козловский, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, начальник отдела Россотрудничества МИД РФ Игорь Рыбаков, директор завода запорной арматуры Андрей Рягузов, предприниматель Сергей Суменков, инженер Артём Тарасов и директор учебного регионального компьютерного центра Виктор Чередов.

10 апреля конкурсная комиссия дополнит список кандидатов, допущенных до этапа собеседований, теми, кто предоставил недостающие документы. 14 апреля пройдут собеседования, по итогам которых будут отобраны два кандидата. На пленарном заседании 19 апреля Омский городской совет должен будет из двух представленных кандидатур выбрать будущего мэра Омска. Для победы кандидату необходимо получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в Горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.