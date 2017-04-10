Коммунисты самоустранились от борьбы за кресло мэра Омска

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска кандидат от КПРФ Виктор Жарков объявил о том, что не будет представлять в комиссию недостающие документы. Коммунист не предоставил заключение медицинской комиссии, справку об отсутствии судимости и программу действий в качестве градоначальника.

- Губернатор и президент таких документов и справок не предоставляют, - обратил внимание собравшихся входящий в конкурсную комиссию руководитель фракции КПРФ в Омском городском совете Леонид Михайленко. - Почему кандидат в мэры Омска должен предоставлять такие документы? Тут есть нарушение федерального законодательства.

Накануне Жарков предоставил в комиссию письменный мотивированный отказ от дополнения пакета документов. "Федеральный закон о выборах номер 67 не требует предоставления таких документов, - сказал кандидат. - Не надо переживать, что у меня есть судимость. Взять эту справку нет проблем, но она избыточна. Справка о здоровье вообще кощунственна. У нас и в Госдуме работают люди, имеющие ограничения по здоровью, но они эффективны. Программу я бы мог на 300-400 листов написать, из интернета накачать. Однако у нас выборы мэра, а не конкурс фантастов. Представление программ превратилось в клоунаду".

Как ранее сообщал "Омск Здесь", коммунист намерен обратиться в суд, чтобы оспорить решение конкурсной комиссии. По словам Виктора Жаркова, с помощью московской юридической службы КПРФ он намерен дойти до Верховного и Конституционного судов, чтобы получить разъяснение.

Председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров заявил, что выборщики пытались зарегистрировать Виктора Жаркова: "Не скрою, что предпринималось несколько попыток не допустить сегодняшней ситуации, чтобы зарегистрировать Жаркова кандидатом в мэры. Однако этого не произошло". 11 голосами из 12 члены комиссии отказали коммунисту в допуске к собеседованию.

Напомним, что ранее до этапа собеседований было допущено 12 кандидатов. 14 апреля комиссия из них определит двоих, из которых 19 апреля Омский городской Совет выберет мэра. Будущему градоначальнику для победы необходимо будет получить 21 депутатский голос.