Выборы мэра Омска: до собеседований допущено 12 кандидатов

Конкурсная комиссия по выборам мэра допустила до этапа собеседований 12 из 23 заявившихся кандидатов. Не прошедшие отбор претенденты на пост градоначальника собрали неполный пакет документов.

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска было принято решение о допуске до этапа собеседований 12 кандидатов из 23 заявившихся. Полный пакет документов предоставили депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко, заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, депутат Законодательного собрания Антон Берендеев, начальник отдела завода "Нефтехим" Александр Бекишев, секретарь ПО "Московка 1/1" Игорь Козловский, начальник отдела Россотрудничества МИД РФ Игорь Рыбаков, предприниматель Сергей Суменков, инженер Артём Тарасов, директор учебного регионального компьютерного центра Виктор Чередов, менеджер Денис Качуровский и директор завода запорной арматуры Андрей Рягузов.

В допуске к этапу собеседований отказано пенсионеру Игорю Брую, предпринимателю Андрею Ерошевичу, бывшему депутату от КПРФ Виктору Жаркову, общественнику Андрею Иванищеву, пенсионеру Александру Искаму, активисту Константину Исупову, телеведущему Владимиру Казанину, бывшему депутату Законодательного собрания Алексею Клепикову, предпринимателю Юрию Пичугину, инженеру Максиму Щапову, вахмистру Сибирского казачьего войска Сергею Яковлеву. Эти кандидаты до 16:30 завтрашнего дня могут предоставить недостающие документы. Тогда решение об их допуске к собеседованию 14 апреля будет принято на заседании комиссии 10 апреля.

Имя нового мэра Омска должно стать известно 19 апреля. Депутаты Омского городского совета будут выбирать из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Для победы градоначальнику необходимо получить 21 депутатский голос.