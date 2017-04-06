Выборы мэра Омска: либерал-демократ Берендеев допущен до собеседований, коммунист Жарков донесёт документы

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска до этапа собеседований принято решение допустить к собеседованию кандидата от ЛДПР Антона Берендеева. Либерал-демократ предоставил полный пакет документов.

Сложности с регистрацией возникли у кандидата от КПРФ Виктора Жаркова. Он не предоставил справку о здоровье и сведения о наличии или отсутствии имущества за рубежом. Руководитель фракции КПРФ в Омском городском совете Леонид Михайленко в очередной раз заявил, что данное требование противоречит федеральному законодательству: "Жарков пытался донести документы, но ему отказали. Было это уже после истечения срока подачи документов. Думаю, что надо кандидата зарегистрировать. Иначе мы обратимся в суд".

Председатель совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь призвал не политизировать ситуацию: "Жарков мог прийти лично, но решил общаться через своих товарищей".

За отказ в регистрации Виктору Жаркову проголосовало 10 членов комиссии из 12. Однако у коммуниста будут сутки для того, чтобы предоставить отсутствующие документы. Тогда он сможет принять участие в этапе собеседований 14 апреля. Напомним, голосование по выборам мэра Омска пройдёт в Омском городском совете 19 апреля. Депутатам предстоит остановить свой выбор на одном из двух предложенных конкурсной комиссией кандидатов. Победителю необходимо получить 21 голос.