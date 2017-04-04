Глава Минтруда региона заявился на выборы мэра Омска

Во вторник в конкурсную комиссию для участия в выборах мэра Омска документы подал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Он стал первым кандидатом на этих выборах, работающим в правительстве Омской области

Считаю, что сейчас необходимо просто-напросто решать проблемы Омска, а не говорить о них, - заявил РИА "СуперОмск" Куприянов. На звонок "Омск Здесь" министр не ответил.

Глава Минтруда имеет педагогическое образование. Долгое время он работал в качестве учителя. С конца девяностых годов Владимир Куприянов входил в команду будущего мэра Омска Виктора Шрейдера. В середине нулевых Куприянов занимал должность первого заместителя министра образования Омской области, затем в 2005 году возглавил управление образования в администрации Омска, впоследствии став вице-мэром. После ухода Шрейдера в Госдуму в 2011 году Куприянов возглавил аппарат первого заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга, в июне прошлого года приговорённого к пяти с половиной годам тюрьмы за незаконную продажу земли под коттеджную застройку на левом берегу реки Иртыш. После ареста своего начальника Владимир Куприянов был назначен первым заместителем главы аппарата губернатора и правительства Омской области. С октября 2015 года он занимает должность министра труда и социального развития региона.



Начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков в разговоре с "Омск Здесь" пояснил, что глава региона Виктор Назаров не стал возражать против выдвижения в мэры своего подчинённого: "Это личная инициатива Владимира Куприянова, но любая инициатива государственного служащего должна быть согласована с вышестоящим руководством. Естественно, что определённые консультации были проведены. Наш губернатор человек глубоко демократичный в хорошем смысле этого слова, поэтому он с удовольствием поддержал начинание министра".



Напомним, что конкурсная комиссия принимает до 17:45 4 апреля заявки от потенциальных кандидатов в мэры. 14 апреля 12 выборщиков проведут собеседования с кандидатами. На пленарное заседание Омского городского совета будет вынесено две кандидатуры. Будущему мэру Омска для победы необходимо будет получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.