Триппель не хочет быть мэром Омска, Куприянов - молчит

В областном правительстве не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения о выдвижении бывшего и действующего чиновников в мэры Омска.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что губернатор Виктор Назаров рекомендовал к выдвижению в мэры Омска бывшего министра экономики региона, а ныне генерального директора ООО "Планета-Центр" Александра Триппеля и министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. "Коммерческие вести" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что кандидатуры Триппеля и Куприянова проходят проверку "на коррупционную деятельность, связи, возможные бизнес-интересы".

В разговоре с "Омск Здесь" Александр Триппель заявил, что видел информацию о своём выдвижении, опровергать её он не стал. "Если вы спросите, хочу ли я быть мэром, то я отвечу, что нет, не хочу - сказал Триппель. - Да и вряд ли придётся". Владимир Куприянов на звонок корреспондента "Омск Здесь" не ответил. Пресс-секретарь регионального министерства труда и социального развития Жанна Политова заявила, что в ведомстве не комментируют мэрские перспективы министра.

Заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков сказал "Омск Здесь", что ему ничего неизвестно о перспективе выдвижения Триппеля и Куприянова. "Вопрос о достоверности и источнике этой информации надо задавать журналистам, которые её распространяют", - отметил Компанейщиков.

Напомним, что конкурсная комиссия принимает до 4 апреля заявки от потенциальных кандидатов в мэры. 14 апреля 12 выборщиков проведут собеседования с кандидатами. На пленарное заседание Омского городского совета будет вынесено две кандидатуры. Будущему мэру Омска для победы необходимо будет получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.