Главу Кормиловского района отправили в отставку

На сегодняшнем внеочередном заседании совет депутатов Кормиловского района принял решение об отставке главы Леонида Матиенко. Кормиловские депутаты удовлетворили обращение губернатора Омской области Виктора Назарова с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Матиенко.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", накануне глава Кормиловского района получил неудовлетворительную оценку за отчёт о проделанной работе, причём это происходит второй год подряд. Также проверка УФСБ показала, что Леонид Матиенко не соблюдал требований федерального законодательства о гостайне. Всё это послужило основанием для его отставки.

Сам Леонид Матиенко сейчас находится на больничном и на заседаниях райсовета присутствовать отказывается. Для получения оперативного комментария уволенный глава оказался недоступен - его телефон не отвечает.

Главой Кормиловского района Леонид Матиенко был избран в 2013 году при поддержке КПРФ, но в партию так и не вступил. На выборах он обошёл кандидата от "Единой России", представительницу группы компаний "Руском" Анну Саватееву.