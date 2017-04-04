Главу Кормиловского района отправили в отставку
Политика  •   4 апреля 2017, 14:05, последнее обновление 4 апреля 2017, 14:07  •  печать

Главу Кормиловского района отправили в отставку

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Кормиловский райсовет удовлетворил обращение губернатора Омской области Виктора Назарова об увольнении главы района Леонида Матиенко.

На сегодняшнем внеочередном заседании совет депутатов Кормиловского района принял решение об отставке главы Леонида Матиенко. Кормиловские депутаты удовлетворили обращение губернатора Омской области Виктора Назарова с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Матиенко.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", накануне глава Кормиловского района получил неудовлетворительную оценку за отчёт о проделанной работе, причём это происходит второй год подряд. Также проверка УФСБ показала, что Леонид Матиенко не соблюдал требований федерального законодательства о гостайне. Всё это послужило основанием для его отставки.

Сам Леонид Матиенко сейчас находится на больничном и на заседаниях райсовета присутствовать отказывается. Для получения оперативного комментария уволенный глава оказался недоступен - его телефон не отвечает.

Главой Кормиловского района Леонид Матиенко был избран в 2013 году при поддержке КПРФ, но в партию так и не вступил. На выборах он обошёл кандидата от "Единой России", представительницу группы компаний "Руском" Анну Саватееву.

Теги  •  #Леонид Матиенко #отставка

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