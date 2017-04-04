Мэрия Омска отсудила у облправительства почти 90 млн рублей

Арбитражный суд Омской области поставил точку в споре департамента образования администрации города и областного Минобра. В мэрии сочли, что областные чиновники не выполнили условия соглашения о модернизации системы дошкольного образования, что и послужило причиной обращения в суд.

- В рамках программы модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2015 году между министерством образования Омской области и администрацией города было заключено соглашение о предоставлении субсидий местному бюджету на соответствующие цели. Однако свои обязательства региональное министерство образования выполнило лишь частично, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Суд счёл доводы юристов администрации города убедительными и обязал областной Минобр перечислить мэрии Омска 89,4 млн руб. В департаменте образования корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что эту сумму в 2015 году администрации города пришлось изыскивать в городском бюджете. На эти средства было закуплено оборудование для детских садов.

Министерство образования Омской области решение суда не удовлетворило. В пресс-службе ведомства корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что в ближайшее время оно будет обжаловано. "Мы пересмотрим стратегию и учтём ошибки предыдущего судебного разбирательства. Возможные комментарии по существу будут даны только после рассмотрения дела во второй инстанции", - заявил пресс-секретарь областного Минобра Илья Крылич.