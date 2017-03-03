Омский губернатор оценил достижения министра образования
Политика  •   3 марта 2017, 17:45  •  печать

Омский губернатор оценил достижения министра образования

Автор: Василий Епанчинцев

Сергей Канунников награждён медалью "За высокие достижения".

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о награждении министра образования Сергея Канунникова медалью "За высокие достижения", сообщает "Новый Омск". Сейчас чиновник находится в отпуске с последующим увольнением.

Канунников занимал пост министра образования Омской области с 2014 года. Сейчас обязанности главы Минобра исполняет первый заместитель министра Татьяна Дернова. На февральской пресс-конференции Виктор Назаров отмечал, что Дернова вполне может стать новым министром образования.

Теги  •  #медаль #Сергей Канунников

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