Омский губернатор оценил достижения министра образования

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о награждении министра образования Сергея Канунникова медалью "За высокие достижения", сообщает "Новый Омск". Сейчас чиновник находится в отпуске с последующим увольнением.

Канунников занимал пост министра образования Омской области с 2014 года. Сейчас обязанности главы Минобра исполняет первый заместитель министра Татьяна Дернова. На февральской пресс-конференции Виктор Назаров отмечал, что Дернова вполне может стать новым министром образования.