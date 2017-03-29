Представлена первая программа кандидата в мэры Омска

Бывший руководитель фракции "Справедливая Россия" в Омском городском Совете, а ныне член фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Игорь Антропенко сегодня подал документы в конкурсную комиссию для участия в выборах мэра и презентовал свою программу развития города. В курсе Антропенко "на позитивные перемены" пять приоритетов: "комфортный, здоровый, открытый, полицентричный и доходный Омск".

Я заявил о намерении стать мэром Омска ещё в 2012 году, - отметил Игорь Антропенко. - С тех пор целенаправленно шёл к этой цели.

Кандидат предлагает законодательно закрепить норматив отчисления из регионального дорожного фонда для Омска с 2 до 5 %. К 2022 году это позволит увеличить долю дорог, соответствующих всем стандартам, до 7-10 %. В части транспорта он ставит на развитие скоростного трамвая с использованием уже построенных объектов метро. По традиции всех ранее претендовавших на кресло мэра, Игорь Антропенко пообещал возродить "город-сад". Все муниципальные услуги он намерен перевести в электронный вид и "возродить авторитет" главы города. За счёт увеличения, по его словам, в 1,5 раза кадастровой стоимости земли (кроме жилья) будет на 500 млн рублей увеличен доход бюджета. После закрепления на федеральном уровне особого статуса городов-миллионников Антропенко предлагает по примеру Москвы запустить реновацию хрущёвок.

Себя бывший справедливоросс позиционирует как беспартийного кандидата, равноудалённого от всех групп влияния. Хотя в случае необходимости Игорь Антропенко готов вступить в "Единую Россию", на поддержку которой он рассчитывает. После подаче документов кандидат намерен встретиться с представителями "групп влияния, определяющих экономическую политику в городе". "Когда ты уже подал документы и обозначил своё желание, можно вести предметные разговоры", - считает Антропенко.

На вопрос о том, будут ли в случае его избрания мэром предприятия группы компаний "Основа Холдинг" (нынешнее место работы Игоря Антропенко), имеющие налоговую прописку в Большеречье, переведены в Омск, кандидат ответил: "Напишите, что я промолчал".

Досье

Игорь Александрович Антропенко родился 10 декабря 1969 года в Омске. Окончил юридический факультет Омского государственного университета. Кандидат юридических наук. В 1993 году устроился на должность помощника районного прокурора в прокуратуру Омской области. С 1994 по 1999 год занимал должности юридического консультанта и помощника директора по правовым и юридическим вопросам в юридических фирмах. В 2005 году назначен генеральным директором ОАО "Хакасэнерго". С 2007 года руководитель Южной дирекции ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа" (Москва). С 2009 по 2011 год заместитель постоянного представителя Республики Хакасия при президенте Российской Федерации (был присвоен чин действительного государственного советника Республики Хакасия III класса). С 2013 по 2014 год, являясь депутатом Омского городского совета, занимал должность советника генерального директора ГУП "Мосгортранс". В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Омской области, заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестициям, член комитета по собственности. В настоящее время занимает должность директора по стратегическому развитию группы компаний "Основа Холдинг". Женат, двое сыновей.