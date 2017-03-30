Главе Кормиловского района Матиенко готовят отставку

За отчёт о проделанной работе депутаты районного совета второй год подряд поставили главе Кормиловского района Леониду Матиенко неудовлетворительную оценку. Это даёт основания губернатору Омской области Виктору Назарову отправить Матиенко в отставку, сообщают "Коммерческие вести". Глава каждый год уходит на больничный, когда необходимо отчитаться о работе перед депутатами.

Глава региона уже обратился к кормиловским депутатам с просьбой отправить Леонида Матиенко в отставку на ближайшем заседании. Виктор Назаров ранее не раз критиковал главу Кормиловского района. Внеочередное заседание райсовета может состоятся в начале апреля.

В прошлом году Кормиловский район скатился на последнее место по исполнению бюджета среди муниципальных образований Омской области. Ещё одним основанием для отстранения Матиенко может стать несоблюдение законодательства о гостайне. По результатам проверки ФСБ, кормиловский глава халатно подходил к обеспечению режима секретности.

Леонид Матиенко был избран главой Кормиловского района в 2013 году при поддержке КПРФ. Он обошёл на выборах кандидата от группы компаний "Руском" Анну Саватееву, пользовавшуюся поддержкой губернатора Виктора Назарова.