Главе Кормиловского района Матиенко готовят отставку
Политика  •  30 марта 2017, 07:54, последнее обновление 30 марта 2017, 07:59  •  печать

Главе Кормиловского района Матиенко готовят отставку

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Депутаты не удовлетворены работой главы Кормиловского района Леонида Матиенко.

За отчёт о проделанной работе депутаты районного совета второй год подряд поставили главе Кормиловского района Леониду Матиенко неудовлетворительную оценку. Это даёт основания губернатору Омской области Виктору Назарову отправить Матиенко в отставку, сообщают "Коммерческие вести". Глава каждый год уходит на больничный, когда необходимо отчитаться о работе перед депутатами.

Глава региона уже обратился к кормиловским депутатам с просьбой отправить Леонида Матиенко в отставку на ближайшем заседании. Виктор Назаров ранее не раз критиковал главу Кормиловского района. Внеочередное заседание райсовета может состоятся в начале апреля.

В прошлом году Кормиловский район скатился на последнее место по исполнению бюджета среди муниципальных образований Омской области. Ещё одним основанием для отстранения Матиенко может стать несоблюдение законодательства о гостайне. По результатам проверки ФСБ, кормиловский глава халатно подходил к обеспечению режима секретности.

Леонид Матиенко был избран главой Кормиловского района в 2013 году при поддержке КПРФ. Он обошёл на выборах кандидата от группы компаний "Руском" Анну Саватееву, пользовавшуюся поддержкой губернатора Виктора Назарова.

Теги  •  #Кормиловский район #Леонид Матиенко

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