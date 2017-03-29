Беспартийный Антропенко выдвинулся в мэры Омска
Политика  •  29 марта 2017, 17:24, последнее обновление 29 марта 2017, 17:51  •  печать

Беспартийный Антропенко выдвинулся в мэры Омска

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Депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко официально заявил о своих мэрских амбициях.

На сегодняшнем брифинге в отеле "Ibis Сибирь Омск" депутат Законодательного собрания Игорь Антропенко представил программу кандидата в мэры Омска. Ранее он подал полный пакет документов в конкурсную комиссию.

Я хочу стать мэром, потому что люблю Омск, - заявил Игорь Антропенко. - Сопереживаю омичам, чувствую в себе силы сделать родной город лучше и обладаю для этого нужными качествами.

В случае избрания мэром Омска Игорь Антропенко намерен реализовать "курс на позитивные перемены - 5 приоритетов", включающий "комфортный, здоровый, открытый, полицентричный и доходный Омск". Бывший справедливоросс, а ныне член фракции "Единая Россия" в Заксобрании позиционирует себя как беспартийного кандидата. Напомним, что конкурсная комиссия принимает заявки от потенциальных кандидатов в мэры до 4 апреля. Выборы нового градоначальника в Омском городском совете должны пройти 19 апреля.

Теги  •  #выборы #Игорь Антропенко

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