Выборы коммунистов и беспартийных

Политические партии не демонстрируют большого желания бороться за пост мэра Омска. Одни решили не выдвигать своего кандидата, другие и вовсе говорят о бойкоте процедуры выборов градоначальника депутатами Омского городского совета. "Омск Здесь" разбирался в причинах того, почему местное самоуправление оказалось для партий малоинтересным.

В Омском городском совете идёт приём заявок от кандидатов в мэры. После реформы 2015 года градоначальника выбирают депутаты по представлению конкурсной комиссии. На голосование выборщики от представительного органа и губернатора Омской области выносят две кандидатуры по итогам проведённых собеседований. Для победы на пленарном заседании будущему мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос. В конкурсную комиссию входят руководители четырёх партийных фракций, два почётных гражданина города и шесть представителей главы региона. "Единая Россия" сейчас в горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2. Однако имеющая большинство в представительном органе партия власти своего кандидата на выборы выставлять не собирается.

Пять лет назад для "Единой России", только готовившейся к ребрендингу, было важно, чтобы основной кандидат на выборах мэра Омска использовал в своей агитации партийную символику. В итоге Вячеслав Двораковский вместе со своей эмблемой в виде солнца, смахивавшего на газовую горелку, использовал и партийного медведя, а секретарь генсовета "ЕР" Сергей Неверов затем мог похвастаться тем, что в Омске на выборах градоначальника победил единоросс.

Нынешней весной в омском региональном отделении "Единой России" заявили, что кандидата от партии на выборах мэра не будет. Среди 12 выборщиков руководитель партийной фракции в горсовете Николай Чираков, заместитель секретаря политсовета, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной и бывший депутат Законодательного собрания Сергей Тодоров. "Кандидаты сами подают документы в конкурсную комиссию, - напомнил на недавней пресс-конференции лидер омских единороссов Юрий Тетянников. - Партия может лишь рекомендовать фракции кого-то поддержать. Так что как такового кандидата от "Единой России" не будет". Видимо, партия власти готовится поддержать кандидата от губернатора Виктора Назарова. Им может стать управляющий омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов, гендиректор ОАО "ОмскВодоканал" Сергей Шелест и министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров. Эти кандидатуры отправлены Назаровым на согласование в администрацию президента РФ. Кроме того, претендует на выдвижение от региональной власти пользующийся поддержкой непартийных общественных организаций заместитель главы региона Станислав Гребенщиков. "Не стремлюсь на пост мэра, но если будет соответствующее поручение, то я выполню его, как свою непосредственную работу", - заявил в недавнем интервью "Омскрегиону" вице-губернатор, выдвинутый в градоначальники омскими ректорами, татарами, хоккеистами, управдомами и танкостроителями.

Коммунисты, как и пять лет назад, выдвинули в мэры Виктора Жаркова. Он потерял мандат депутата Заксобрания, но не собственные амбиции. "За пять лет работы депутатом я приобрёл необходимые знания, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" Жарков. - Так что как кандидат стал только сильнее. Бюджет области и города я теперь знаю, как таблицу умножения… Отмечу те хорошие отношения, которые у нас сложились с губернатором Виктором Назаровым. Мы работали в одном комитете и затем не раз встречались. Мы с ним на одной волне. Думаю, в случае избрания меня мэром у нас с ним никаких проблем ни в общении, ни в работе не возникнет".

27 апреля кандидатуру коммуниста одобрило бюро омского обкома КПРФ: "Как таковых праймериз у нас нет, но на бюро обкома выносится консолидированное решение после обсуждения в партийной организации". По словам Виктора Жаркова, есть сомнения в том, что удастся набрать необходимое количество кандидатов для выборов, поскольку многие могут стать жертвами "парада компромата". "Если ты имеешь какие-то хвосты, то лучше отказаться от выдвижения", - заключил бывший депутат регионального парламента.

Отказаться от участия в выборах мэра Омска может ЛДПР. Руководитель фракции партии в Законодательном собрании Антон Берендеев рассказал "Омск Здесь", что окончательное решение по этому вопросу будет принимать федеральное руководство: "Мы продолжаем выступать за прямые выборы мэра. Участвовать в этом фарсе, когда уже сейчас в кулуарах обсуждают конкретные кандидатуры, нет желания". Однако Берендеев продолжает сбор необходимых для выдвижения документов на тот случай, если партия Владимира Жириновского всё-таки решит выставить своего кандидата.

В омском региональном отделении "Справедливой России" также выступают за прямые выборы мэра, но при этом ведут переговоры о возможном выдвижении своего кандидата. "Мы просим прокуратуру проверить на соответствие законодательству положение статьи 12 решения по порядку проведения третьего этапа конкурса и определения состава кандидатов на должность мэра города Омска, - заявил "Омск Здесь" лидер омских справороссов Владимир Гуселетов. - По мнению наших юристов, этот пункт не соответствует ряду положений ФЗ № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В частности, решением Омского городского совета № 512 конкурсной комиссии делегировано право на третьем этапе конкурса отсеивать на своё усмотрение тех или иных кандидатов на должность мэра. Это создаёт неравные условия для кандидатов".

37-летний безработный Игорь Бруй будет представлять на выборах мэра партию "Родина". Он имеет опыт работы коменданта строительного городка на космодроме "Восточный" и участия в выборной кампании в Законодательное собрание в 2016 году (тогда ему было отказано в регистрации).

Из беспартийных кандидатов о своих мэрских амбициях также заявили депутат Заксобрания Игорь Антропенко и российский блогер Илья Варламов. Пять лет назад оба уже пытались стать омским градоначальником, но тогда им не удалось собрать необходимое количество подписей. Сейчас по новой схеме этого делать не нужно. Сегодня Антропенко подал необходимый пакет документов в конкурсную комиссию. Варламов пока ограничился записью в Twitter: "Думаю опять баллотироваться в мэры Омска. Если омичи поддержат".

Заведующая кафедрой политологии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор политических наук Инна Ветренко считает, что место мэра Омска должен занять политик. "Новый мэр должен иметь такой социально-имиджевый статус, - заявила в разговоре с "Омск Здесь" Ветренко. - Глава города берёт на себя ответственность за принимаемые решения, обладая политической волей. Для этого не нужно представлять какую-то партию или разделять её идеологию. Местное самоуправление не тот уровень, где должна происходить конкуренция политических партий… После муниципальной реформы на самый близкий к людям уровень власти должны прийти опытные управленцы".

"В условиях выборов через горсовет новый мэр - это уже и не мэр вовсе, - сказал "Омск Здесь" политолог Сергей Костарев. - Это заместитель губернатора по городу. Если бы горсовету предложили всех кандидатов без конкурсного отбора, то это были бы выборы. Иначе это назначение кандидата, который устраивает губернатора. Важна ли тут партийная принадлежность и идеология - решает глава региона".

По информации "Омск Здесь", конкурсная комиссия собирается провести собеседование со всеми кандидатами в мэры 14 апреля. Выборы градоначальника могут пройти 19 или 27 апреля. Пока необходимые документы в комиссию представили четыре кандидата. Видимо, основные претенденты на кресло главы города будут подавать свои заявки в последний день, 4 апреля.