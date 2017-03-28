Городской бюджет потерял 414 тысяч рублей из-за помощников омских депутатов, отдыхавших за границей
Политика  •  28 марта 2017, 15:45, последнее обновление 28 марта 2017, 16:20  •  печать

Городской бюджет потерял 414 тысяч рублей из-за помощников омских депутатов, отдыхавших за границей

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Стали известны фамилии депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали за границей. В итоге из-за неверного учёта их рабочего времени городской бюджет потерял 414 тыс. руб.

Сегодня на заседании комитета по регламенту Омского горсовета стали известны подробности скандала с помощниками омских депутатов, которые в рабочее время ездили на отдых за границу. Председатель Галина Горст вновь хотела провести заседание в закрытом режиме, но прессу в зале решено было оставить. В итоге в ходе заседания были оглашены фамилии тех депутатов, чьи помощники нарушили закон.

Всего в списке 20 человек, основная часть - представители "Единой России" - Василий Мамонтов, Сергей Быструшкин, Сергей Дроздов, Александр Иванов, Дмитрий Лицкевич, Евгений Сметанин, Юрий Федотов, Сергей Орлов, Александр Мураховский, Анатолий Стражников, Игорь Погребняк, Алексей Саяпин, Николай Чираков, Виталий Путинцев. Представители КПРФ - Геннадий Дроздов, Николай Эглит, Николай Коломеец, Игорь Петров, Андрей Ефимов, Юрий Тюленев.

Сейчас в добровольном порядке часть полученной, но неотработанной зарплаты возвращена помощниками в бюджет. Эти работники Горсовета получили выговоры.

Галина Горст после заседания уточнила, что общая сумма ущерба составила 414 тыс. руб. Две трети средств возвращено.

Кроме того, на прошедшей пресс-конференции прокурор Омской области Анастас Спиридонов заявил, что в отношении двоих помощников материалы переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Теги  •  #выговор #Горсовет #депутат

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  28 марта 2017, 16:09

По моему мнению, такой случай денежной растраты должен быть серьёзно расследован! Плохо, что только 2/3 денег возвратили. Когда вернут оставшуюся 1/3? Совершенно верно открыто уголовное преследование! Разобраться в деле до конца, вернуть все деньги, дать хорошие сроки всем виновникам!

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