Что нужно знать о выборах мэра Омска?

В апреле Омский городской совет (ГС) изберёт нового мэра Омска. За градоначальника впервые будут голосовать только депутаты, у рядовых омичей такого права больше нет. "Омск Здесь" разбирался в тонкостях новой процедуры.

Депутаты городского совета. В марте 2015 года Законодательное собрание региона приняло поправки к закону № 1674-ОЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации на территории Омской области", изменившие порядок избрания глав муниципальных районов и мэра Омска. Теперь руководителей органов местного самоуправления утверждает представительный орган после конкурсного отбора кандидатов комиссией, куда входят депутаты и представители губернатора. В районах глав утверждают советы депутатов, в Омске вместо горожан мэра выбирают депутаты ГС. Таким образом, выборы перестали быть прямыми. За омичей решение принимают их представители - депутаты.

Это 12 представителей горсовета и губернатора. Таков принцип формирования конкурсной комиссии для отбора кандидатов в мэры. По итогам работы комиссия представит депутатам на утверждение две кандидатуры. Для победы будущему мэру необходимо будет получить 21 депутатский голос. Пока известны имена шести членов комиссии, которых назначил ГС. Это руководители партийных фракций Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР) и почётные граждане города - президент Омского государственного медицинского университета Александр Новиков и директор Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации Анатолий Якуш. Предполагается, что в ближайшее время губернатор Виктор Назаров назовёт своих представителей.

Нет. Избранный по представлению конкурсной комиссии мэр будет полноправным хозяином города, как и его предшественник, Вячеслав Двораковский. Меняется лишь схема избрания. При изменении системы местного самоуправления учитывалось мнение мэрии и горсовета, настоявших на сохранении полномочий мэра в полном объёме. Идея с сити-менеджером (наёмным управленцем, курирующим городское хозяйство) была отвергнута, как не оправдавшая себя в других регионах.

19 апреля. Пока такую дату называют в горсовете. После первого организационного собрания конкурсной комиссии (оно состоится после того, как губернатор назовёт своих представителей) будет объявлен приём заявок от потенциальных кандидатов в мэры. Документы будут принимать в течение 20 дней. Председатель Омского городского совета Галина Горст призналась "Омск Здесь", что допускает перенос голосования на осень. По решению Омского городского совета № 512 от 15 февраля 2017 года имя нового мэра должно стать известно за два месяца до истечения срока полномочий предшественника (Вячеслава Двораковского), то есть до 11 мая. Полномочия действующего горсовета истекают осенью. В единый день голосования 10 сентября омичам предстоит избрать новый состав депутатов.

Да. Для этого после официального объявления конкурса в горсовет необходимо подать заявление в произвольной форме и анкету, в которой указываются сведения об образовании, опыте работы, наличии или отсутствии судимости, наличии иностранного гражданства, доходах, расходах, имуществе и иную информацию, которую кандидат сочтёт нужным. К заявлению и анкете может быть приложена программа действий на посту мэра Омска. Для избрания мэром не обязательно иметь омскую прописку. Нужно быть старше 18 лет и не иметь ограничений пассивного избирательного права, к которым относятся: содержание в местах лишения свободы по приговору суда, признание судом гражданина недееспособным, наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа.

Новый градоначальник получит возможность распоряжаться муниципальной казной. Напомним, доходная часть бюджета Омска на 2017 год составляет 13,6 млрд рублей, расходная - 14,3 млрд рублей. Дефицит бюджета - 777 млн рублей. Мэра ждёт ежемесячный оклад в 133 тыс. руб. (такие цифры называл действующий градоначальник) и надбавка к пенсии в 30 тыс. руб. после выхода на пенсию. От Вячеслава Двораковского будущему градоначальнику достанется служебная машина представительского класса Kia Quoris.