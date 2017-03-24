В омском Фонде капремонта после 4 апреля будет новый руководитель

Глава Фонда капремонта Александр Рудюк взял отпуск с последующим увольнением. Пока временным руководителем назначен его заместитель Николай Якушев.

В региональном Минстрое подтвердили отставку руководителя регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Александра Рудюка. Он взял отпуск с последующим увольнением, которое произойдёт после 4 апреля. Пока исполнять обязанности начальника будет заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Фонда Николай Якушев.

Александр Рудюк свой пост занимал чуть больше года. Он пришёл на смену Сергею Будько. Одной из основных причин отставки называют недовольство его работой губернатора Виктора Назарова.