Квалификационная коллегия судей ищет председателя для омского арбитража
Экономика  •  17 марта 2017, 16:00, последнее обновление 17 марта 2017, 16:22  •  печать

Квалификационная коллегия судей ищет председателя для омского арбитража

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии руководителя Арбитражного суда Омской области. Срок полномочий нынешнего председателя Ирины Сорокиной истекает в этом году.

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей сообщается о начале приёма документов от желающих занять пост председателя Арбитражного суда Омской области. Приём документов будет вестись месяц - до 17 апреля. По всей видимости, имена претендентов станут известны на заседании ВККС, которое традиционно проводится в конце месяца.

Напомним, нынешний руководитель суда Ирина Сорокина заняла свой пост в сентябре 2011 года после ухода Сергея Чучи, который пошёл на повышение, заняв должность председателя Арбитражного суда Москвы. В арбитражном суде получить оперативный комментарий не удалось, Ирина Викторовна в настоящее время находится в командировке. Пока без председателя остаётся и 8-й Арбитражный апелляционный суд. Его бессменный руководитель - Людмила Литвинцева ушла в почётную отставку.

Теги  •  #Арбитражный суд #Ирина Сорокина #Сергей Чуча

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