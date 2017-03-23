Глава омского Фонда капремонта Александр Рудюк может уйти в отставку

Министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков подтвердил отставку главы Фонда капремонта Александра Рудюка. Но кадровые вопросы будут решены после его выхода из отпуска.

Сегодня на большом Сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков министру строительства и ЖКК Омской области Александру Бирюкову задали вопрос об отставке главы Фонда капремонта Омской области Александра Рудюка. Появилась информация о том, что он якобы он написал заявление на увольнение.

Руководство Минстроя эту информацию подтвердило, сообщает "Новый Омск". Тем не менее Бирюков заметил, что в настоящий момент Рудюк находится в отпуске до 4 апреля. Вместе с тем в пресс-службе главного строительного ведомства области информацию о грядущей отставке не подтвердили.

Напомним, Александр Рудюк возглавил Фонд летом 2015 года. Он пришёл на смену Сергею Будько.