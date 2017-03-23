Глава омского Фонда капремонта Александр Рудюк может уйти в отставку

Сегодня на большом Сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков министру строительства и ЖКК Омской области Александру Бирюкову задали вопрос об отставке главы Фонда капремонта Омской области Александра Рудюка. Появилась информация о том, что он якобы он написал заявление на увольнение.
Руководство Минстроя эту информацию подтвердило, сообщает "Новый Омск". Тем не менее Бирюков заметил, что в настоящий момент Рудюк находится в отпуске до 4 апреля. Вместе с тем в пресс-службе главного строительного ведомства области информацию о грядущей отставке не подтвердили.
Напомним, Александр Рудюк возглавил Фонд летом 2015 года. Он пришёл на смену Сергею Будько.
Человек взял на себя смелость, в условиях всеобщего недовольства ЖКХ за новое дело.За два года отремонтировано более 1300 домов.Наконец то дело сдвинулось с мертвой точки.Люди, видя реальный результат, как на глазах меняется город, стали доверять фонду ,его руководителю, стали добросовестно оплачивать взносы.Без государственной поддержки, собственным силам сделан огромный объем работ.Спасибо вам Александр Сергеевич! Ваш уход несправедлив! Надеюсь руководство города примет правильное решение, оставит на посту человека который действительно работает!