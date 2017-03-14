Следователи проверяют двеннадцать предприятий Омска на выбросы газа

Силовые ведомства продолжают искать источник выброса химического вещества. Известно, что он находился в промышленной зоне Советского округа. В числе подозреваемых - 12 промышленных предприятий. Сейчас там идут проверки.

Уже семь предприятий следователи посетили, изъяли соответствующую документацию, которая регламентирует технологические процессы, чтобы установить причины выброса в воздух вредного вещества, которое действительно может быть опасно для здоровья человека, - прокомментировала телеканалу "Продвижение" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Резкий запах газа омичи почувствовали 9 и 10 марта. Анализ проб воздуха показал превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. В больших количествах это вещество вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошноту, головокружение. В первую очередь следователи провели проверку на трёх предприятиях: ОАО "Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Полиом", ООО "Рубероидный завод". По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".