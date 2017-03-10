Почётным гражданам Омска вновь пересматривают ежемесячные выплаты

Вместо ежемесячной пожизненной выплаты в размере 5 МРОТ почётным гражданам Омска будут платить фиксированную сумму - 37 500 руб. В случае смерти почётного гражданина, выплату будет получать его супруг.

Омский городской совет в ближайшее время вновь будет пересматривать положение "О звании "Почётный гражданин города Омска". Напомним, в прошлом году городские власти решили уйти от фиксированной пожизненной ежемесячной выплаты, привязав её к минимальному размеру оплаты труда. Горожанину, получившему такое звание, ежемесячно выплачивалось 5 МРОТ. В переводе на "живые" деньги это получалось 37 500 руб. Сейчас же предлагается вернуться к прежней практике. Как удалось выяснить, инициатором поправок выступило управление делами мэрии Омска.

Согласно проекту поправок, размещённых на сайте мэрии, выплата составит 37 500 руб. Кроме того, в случае смерти почётного гражданина Омска, её будет получать овдовевший супруг, но в размере 5 тыс. руб. и при условии, если вновь не вступит в брак.

Меняются и правила выплат на погребение почётных омичей. Бюджетные расходы на эти цели не должны превысить 200 тыс. руб. Пока что похороны организуются также за счёт бюджета, а родственникам выдаётся пособие в размере 100 МРОТ.

В ближайшее время вопрос о пересмотре выплат рассмотрят на комитете Горсовета.