Омский губернатор посмотрит хоккей с детьми
Политика  •   9 марта 2017, 17:41, последнее обновление 9 марта 2017, 18:04  •  печать

Омский губернатор посмотрит хоккей с детьми

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров проведёт в свою ложу победителей турнира "Омские орлята".

Сегодняшний матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" на "Арене Омск" губернатор Омской области Виктор Назаров будет смотреть из своей ложи в компании юных хоккеистов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приглашение посетить хоккейный матч плей-офф восточной конференции КХЛ от губернатора получили победители III первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд из Любинского района.

В соревнованиях по хоккею среди дворовых команд "Омские орлята" в общей сложности приняло участие более 1000 юных спортсменов. В этом году турнир выиграла сборная команда Любинского района "Колос".

Напомним, что сегодня стартует полуфинальная серия игр на вылет восточной конференции КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом".

Теги  •  #Виктор Назаров #хоккей

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Комментарии

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Николай Каринин  •  9 марта 2017, 20:33

Это наш губернатор хорошо придумал. Для юных хоккеистов будет настоящий праздник.

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Виктор Монин  •  9 марта 2017, 18:06

Матчи такого накала, как предстоящий сегодня, нужно показывать детям. Из них вырастут будущие чемпионы.

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