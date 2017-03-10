Омский губернатор посмотрит хоккей с детьми

Сегодняшний матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" на "Арене Омск" губернатор Омской области Виктор Назаров будет смотреть из своей ложи в компании юных хоккеистов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приглашение посетить хоккейный матч плей-офф восточной конференции КХЛ от губернатора получили победители III первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд из Любинского района.

В соревнованиях по хоккею среди дворовых команд "Омские орлята" в общей сложности приняло участие более 1000 юных спортсменов. В этом году турнир выиграла сборная команда Любинского района "Колос".

Напомним, что сегодня стартует полуфинальная серия игр на вылет восточной конференции КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом".