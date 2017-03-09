Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти
Политика  •   9 марта 2017, 15:35, последнее обновление 9 марта 2017, 15:35  •  печать

Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров считает, что большинство фактов нарушения законодательства связаны с несовершенством правовых документов, принимаемых муниципальными образованиями.

На сегодняшнем заседании комиссии по противодействию коррупции обсуждались вопросы антикоррупционного просвещения, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В частности губернатор Виктор Назаров отметил, что злоупотребления должностных лиц часто возможны из-за несовершенства правовой базы на муниципальном уровне.

Обратите внимание, где выявляются эти факты, - сказал Назаров. - Прежде всего, это связано с несовершенством законодательной базы, которая принимается в муниципальных образованиях. Большинство нарушений выявлено в нормативно-правовых актах, регламентирующих правоотношения в сфере законодательства о муниципальной службе, муниципальной собственности, бюджетного, налогового, земельного законодательства, предоставления государственных и муниципальных услуг.

В ближайшее время для юридических служб муниципалитетов будет проведена серия обучающих семинаров по повышению правовой грамотности. В правительстве Омской области рассчитывают снизить число случаев злоупотреблений на муниципальном уровне. Так, в коррупции прокуратурой были изобличены в недавнем прошлом три главы района и пять глав сельских поселений.

Теги  •  #Виктор Назаров #коррупция

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