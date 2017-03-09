В омском правительстве создадут новое управление, отвечающее за охрану объектов культурного наследия

Из структуры министерства культуры Омской области будет отделено управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В региональном правительстве появится новое ведомство с аналогичным названием, но функциями главного управления. Проект соответствующего указа губернатора опубликован для антикоррупционной экспертизы на портале областного правительства. Подобные управления созданы во многих субъектах Федерации и следят за соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия, расположенных на их территории. Поэтому появление нового ведомства, скорее, требование федеральных властей.

- Требования федерального законодательства обязывают нас создать отдельный орган власти. Безусловно, это повлечёт за собой дополнительные расходы из бюджета, но они не настолько колоссальны для бюджета, - пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, на которого возложена обязанность контролировать исполнение указа о появлении нового ведомства. - Подготовлены все соответствующие документы, и, думаю, после прохождения всех формальных процедур мы представим их главе региона на согласование.

Новое главное управление должно появиться к 1 июля 2017 года. По словам Владимира Компанейщикова, кандидатуры на пост руководителя пока не рассматривались, но, не исключено, что главное управление может возглавить начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Олег Плющаков.