В омском правительстве создадут новое управление, отвечающее за охрану объектов культурного наследия
Политика  •   9 марта 2017, 13:15, последнее обновление 9 марта 2017, 13:57  •  печать

В омском правительстве создадут новое управление, отвечающее за охрану объектов культурного наследия

Автор: Виктория Стрельникова

В структуре омского правительства появится новый орган исполнительной власти - Главное управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Омской области. Соответствующий указ губернатора вступит в силу 1 июля.

Из структуры министерства культуры Омской области будет отделено управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В региональном правительстве появится новое ведомство с аналогичным названием, но функциями главного управления. Проект соответствующего указа губернатора опубликован для антикоррупционной экспертизы на портале областного правительства. Подобные управления созданы во многих субъектах Федерации и следят за соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия, расположенных на их территории. Поэтому появление нового ведомства, скорее, требование федеральных властей.

- Требования федерального законодательства обязывают нас создать отдельный орган власти. Безусловно, это повлечёт за собой дополнительные расходы из бюджета, но они не настолько колоссальны для бюджета, - пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, на которого возложена обязанность контролировать исполнение указа о появлении нового ведомства. - Подготовлены все соответствующие документы, и, думаю, после прохождения всех формальных процедур мы представим их главе региона на согласование.

Новое главное управление должно появиться к 1 июля 2017 года. По словам Владимира Компанейщикова, кандидатуры на пост руководителя пока не рассматривались, но, не исключено, что главное управление может возглавить начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Олег Плющаков.

Теги  •  #Владимир Компанейщиков #Губернатор #Минкульт

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