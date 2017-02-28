Главный корпус ОмГУ получит "смотрящего" из Минобрнауки РФ

В этом году должен открыть свои двери главный корпус Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Деньги на достройку объекта, который планировалось сдать к 300-летию Омска, выделялись уже дважды.

За первые деньги уже кто-то сидит, - отметил на сегодняшней встрече с журналистами депутат Госдумы Андрей Голушко. - Буду добиваться, чтобы от министерства образования и науки выделили отдельного куратора. Иначе на этот долгострой придётся в третий раз деньги выделять.

Также Голушко отметил, что вуз пока не начал платить подрядчику. Строители уже три месяца работают, "не получая ни копейки".

Ранее о намерении открыть главный корпус вуза к новому учебному году заявлял заместитель губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков. В главном корпусе должны разместиться ректорат ОмГУ и юридический факультет.