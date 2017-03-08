Мэрия Омска поддержит Вечный огонь в бесперебойном режиме

В мэрии Омска прокомментировали скандал с Вечным огнем, работающим в парке и потушенным из-за нехватки денег в бюджете на обеспечение его работы - с 8 марта огонь будет работать в постоянном режиме.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, ответственность за бесперебойную работу мемориального объекта будет лежать на департаменте городского хозяйства. "Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил своему первому заместителю, директору департамента городского хозяйства обеспечить работу Вечного огня в парке имени 30-летия Победы в Кировском административном округе в постоянном режиме с 8 марта 2017 года", - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, 6 марта, омичи заметили, что в Парке Победы потух Вечный огонь, который был зажжён в 2015 году. В тот год вся страна праздновала 70-летие Великой Победы советских войск над фашистами, и огонь привезли в Омск из московского мемориального архитектурного ансамбля Могила Неизвестного Солдата. В мэрии рассказали, что на постоянное поддержание огня не хватает средств, поэтому пламя будет появляться на мемориале только 17 дней в году. Решение вызвало шквал возмущения как рядовых жителей Омска, так и высокопоставленных чиновников. "Вечный огонь должен гореть постоянно, поскольку это память наших отцов и дедов, и экономить на этом могут только люди без совести", - отреагировал на скандал омский губернатор Виктор Назаров.