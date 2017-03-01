Больше не "Газельск". Что нужно знать об отмене в Омске "Газелей"-маршруток?

С приходом весны сфера городского общественного транспорта вновь претерпевает изменения - со 2 марта вне закона окажутся все оставшиеся в городе маршрутные "Газели". "Омск Здесь" разбирается в ситуации и отвечает на основные вопросы.

Чего лишаемся?

Сегодня, 1 марта, департамент транспорта мэрии расторгает контракты и лишает транспортных карт 53 перевозчиков, не выполнивших к началу года одно из основных условий договора - заменить маломестные автобусы (до 15 пассажиров) на машины большего класса. Таким образом, с завтрашнего дня из системы общественного транспорта вычёркивается 384 "Газели" на 31 маршруте (подробнее - на графике ниже). По оценкам дептранса, это последние оставшиеся в Омске "газельки".

Транспорт такого класса не вписывается в новую маршрутную сеть Омска, которую разработают к следующей зиме. Она будет строиться с приоритетом автобусного и трамвайного движения, маршрутные такси останутся только на окраинах в качестве подвозящего транспорта. Сейчас предприниматели обслуживают 65 % рынка, а у муниципальных перевозчиков, теряющих пассажира, растут расходы и, соответственно, стоимость проезда. Новая маршрутная сеть призвана перераспределить пассажиропотоки и в конечном итоге остановить ежегодный рост себестоимости перевозок.

К слову, разорение муниципальных ПАТП невыгодно омичам в долгой перспективе. ПАТП ежегодно защищают свой тариф в РЭК, а частники, согласно новому законодательству, лишены этой надобности и имеют право устанавливать любую стоимость проезда. При этом цена поездки в муниципальном автобусе всё же является для предпринимателей сдерживающим фактором. "Что будет через два-три года, если не будет муниципальных предприятий и добросовестных перевозчиков? Закон позволяет устанавливать любую стоимость проезда - хоть 30, хоть 40 рублей", - размышлял на встрече с предпринимателями директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

На чём ездить будем?

Маршруты, оставшиеся без транспорта, займут другие частные перевозчики с автобусами средней вместимости. Администрация Омска уже провела конкурсы на заключение краткосрочных договоров продолжительностью 6 месяцев. На торги выставили одиннадцать маршрутов, где число "Газелей" было наибольшим. Поступило около двадцати заявок. Итоги конкурса подведут сегодня, 1 марта, и уже завтра предприниматели начнут работать. "Когда "Газели" уйдут с маршрутов, пассажиры в принципе этого не заметят. Мы привлекаем перевозчиков с более современным, новым и более вместительным транспортом", - рассказал замдиректора дептранспорта Игорь Кожухов.

Добавим, что после утверждения новой маршрутной сети в конце года будут проведены полноценные аукционы по выдаче свидетельств и транспортных карт на пять лет.

Как всё начиналось?

Идея избавить Омск от маломестных маршруток и прозвища "Газельск" была озвучена полтора года назад, в октябре 2015-го предыдущим главой дептранспорта Виталием Масликом. Тогда в городе насчитывалось около трёх тысяч "Газелей", в том числе нелегально работающих. Их число должно было сократиться практически до нуля уже через полгода: перевозчиков обязали заменить подвижной состав на машины для 16 и более пассажиров. Однако реализовать эти амбициозные планы не удалось: по предпринимателям ударил экономический кризис, и дептранспорта пошёл им навстречу и дал дополнительное время.

Летом 2016 года вступили в силу положения федерального закона № 220 "Об организации пассажироперевозок...", и мэрия получила инструменты для борьбы с нелегалами, которые чаще всего возили омичей именно на "Газелях". Ещё около тысячи таких машин ушли с омских дорог в январе 2017 года, когда департамент транспорта отменил 27 дублирующих маршрутов. Таким образом, к марту в городе, по официальным подсчётам, осталось 384 "Газели". Теперь не будет и их.

Что грозит нелегальным перевозчикам?

Машины без транспортных карт будут выявляться в ходе рейдов сотрудников ГИБДД и Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН). Проверки стартовали уже сегодня. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Закон не до конца совершенен, и есть саботирование ситуации со стороны частных перевозчиков, нарушающих законодательство. Тем не менее судебная практика показывает, что администрация города действует в правовом поле, поэтому эту практику мы будем продолжать, - говорит Алексей Мартыненко.

Подобные рейды были эффективны в январе, когда ловили водителей на отменённых маршрутах. Правда, некоторые из них возят пассажиров до сих пор.