Лидер омских единороссов отказался выдвигаться в мэры Омска
Политика  •   1 марта 2017, 16:04  •  печать

Лидер омских единороссов отказался выдвигаться в мэры Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Юрий Тетянников считает, что должность мэра Омска не является политической.

На сегодняшней пресс-конференции секретарь омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в мэры Омска. По его словам, партия не будет выставлять своего кандидата в градоначальники.

Мэр города - фигура не политическая, - сказал Тетянников. - Кандидаты сами подают документы в конкурсную комиссию. Партия может лишь рекомендовать фракции кого-то поддержать. Так что как такового кандидата от "Единой России" не будет.

Секретарь регионального отделения "ЕР" намеревается пока продолжить свою работу в качестве первого заместителя главы Омского района, чтобы "завершить начатые проекты". "Считаю, что есть более подготовленные и профессиональные люди, способные стать мэром Омска, чем я", - резюмировал Юрий Тетянников.

Ранее в мэры Омска своих кандидатов выдвинули КПРФ (Виктор Жарков) и ЛДПР (Антон Берендеев). Ожидается, что имя нового мэра станет известно 19 апреля. Его утвердит Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии.

Теги  •  #Единая Россия #Юрий Тетянников

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