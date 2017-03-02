Генпрокуратура хочет сократить срок тюремного заключения Юрию Гамбургу

Срок тюремного заключения бывшему первому заместителю омского губернатора Юрию Гамбургу может быть сокращён на один год.

В Верховный суд поступило представление от Генеральной прокуратуры РФ, в котором надзорное ведомство просит сократить срок тюремного заключения бывшему первому заместителю губернатора Омской области Юрию Гамбургу, сообщает "Новый Омск". Для Гамбурга прокуроры просят наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы. Ранее он был приговорён к пяти с половиной годам тюрьмы.

Юрий Гамбург был признан виновным в незаконной продаже земли на Левом берегу под коттеджную застройку, из-за чего бюджету был нанесён ущерб на сумму более 400 млн рублей.