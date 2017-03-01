Фракция "Единой России" в Омском городском совете обновится наполовину

На сегодняшней пресс-конференции секретарь регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников рассказал о том, с чем партия собирается идти на выборы в Омский городской совет. По его словам, партийная фракция в муниципальном представительном органе основательно обновится.

Мы проводим предварительное голосование, победители которого станут кандидатами в депутаты, - сказал Тетянников. - Кандидатом может стать член партии и беспартийный её сторонник. Победит тот, кто получит больше голосов на предварительном голосовании. Думаю, что фракция в Горсовете обновится наполовину.

Лидер омских единороссов выразил надежду, что реформы и обновление в партии продолжится. Также обязательным условием для кандидатов в депутаты Омского городского совета станет использование партийного бренда и символики "ЕР".