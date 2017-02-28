Инна Парыгина: "Новый мэр Омска должен быть готов к непарламентским выражениям"

Сегодня, 27 февраля, в администрации города состоялась пресс-конференция директора департамента финансов и контроля Инны Парыгиной. Отвечая на вопросы журналистов, чиновница сообщила о своих планах на будущее. Ведь существует вероятность, что новый градоначальник пригласит на пост главы депфина другого человека, и чиновнице придётся искать новое место работы.

- От смены власти, слава Богу, не зависит жизнедеятельность города, - сообщила Инна Парыгина. - У нас достаточно цивилизованный переход власти. Поэтому если сменится наш градоначальник, то с тем объёмом доходов бюджета города, перспектив по увеличению которого я пока не вижу, у нового мэра возникнут те же проблемы, которые мы на протяжении этих лет решали. Что касается меня, то я пока не буду озвучивать свои планы, но могу сказать, что те предприниматели, которые входят в состав Омского городского Совета, ждут не дождутся, когда меня освободят от занимаемой должности, чтобы пригласить к себе на работу. Они мне это уже не раз заявляли. Так что буду принимать предложения, которые поступят. Но я полагаю, что достаточно профессионально выполняю свои обязанности, и думаю, что ещё пригожусь нашему городу.

Себя же в кресле градоначальника Инна Парыгина не видит. По её мнению, женщине будет трудно управлять городом.

- Я бы точно не согласилась, - заявила Инна Парыгина. - Это очень сложное многоотраслевое хозяйство, где иногда применяются непарламентские выражения с позиции управления. Я бы не смогла работать с мужчинами. Руководить городом должен мужчина.

Напомним, что с 2017 года выбирать градоначальника будут не омичи, а специальная комиссия, в которую войдут 12 человек: шесть представителей губернатора, четыре представителя Омского Горсовета и два почётных гражданина Омска. Срок полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского истекает в июле.

Недавно глава Омской области Виктор Назаров озвучил три кандидатуры на пост градоначальника, которых региональный кабмин отправил на согласование в Москву. Это управляющий омским филиалом Сбербанка Игорь Меркулов, гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест и министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.