Горсовет утвердил выборщиков мэра Омска

В конкурсную комиссию по выборам мэра Омска назначено шесть человек.

На сегодняшнем внеочередном заседании Омского городского совета был утверждён состав конкурсной комиссии для выборов мэра Омска (всего 12 человек). В неё вошли Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия") и Алексей Ложкин (ЛДПР). Также по представлению председателя горсовета Галины Горст в состав включены два почётных гражданина Омска Александр Новиков и Анатолий Якуш.

Еще шесть человек в конкурсной комиссии будут представлять губернатора Омской области. Однако их имена пока остаются в тайне. По информации "Омск Здесь", глава региона назовёт своих членов комиссии к 8 марта. Тогда же комиссия начнёт работу.

В течение 20 дней будут приниматься заявки от потенциальных кандидатов в мэры. С каждым комиссия проведёт собеседование. На пленарное заседание Омского городского совета будет вынесено две кандидатуры. Для победы новому мэру Омска необходимо получить голоса 21 депутата. Ожидается, что выборы пройдут в горсовете 19 апреля.