В Омске обсудят будущее кластерного подхода

Сегодня на сочинском инвестиционном форуме губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в работе секции "Промышленные кластеры: региональный аспект", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Другим участникам глава региона рассказал об омском опыте создания нефтехимического кластера.
Губернатор проинформировал участников секции о том, что во второй половине апреля этого года в Омске состоится масштабное совещание, на котором будут обсуждаться именно вопросы поддержки участников кластерного развития, - говорится в официальном сообщении.
К участию в совещании Назаров пригласил всех участников дискуссии. В работе омского форума также примет участие президент "Деловой России" Алексей Репик.
Красивое звучное слово, за которым - идея развития не одного предприятия, а комплексного развития группы предприятий, связанных между собой территориально и сферой экономической деятельности. Но, как ни крути, всё равно всё упрётся в инвестиции и сбыт. Надеюсь, Назаров имеет чёткое понимание того, как решать вопросы по этим двум позициям, пусть даже и при кластерном подходе.
Если есть чем гордиться в экономике то почему бы и не рассказать другим и поделиться опытом на таком представительниц форуме