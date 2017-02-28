В Омске обсудят будущее кластерного подхода
Политика  •  27 февраля 2017, 17:29, последнее обновление 27 февраля 2017, 17:40  •  печать

В Омске обсудят будущее кластерного подхода

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Виктор Назаров пригласил в Омск участников сочинского инвестиционного форума поговорить о кластерах.

Сегодня на сочинском инвестиционном форуме губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в работе секции "Промышленные кластеры: региональный аспект", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Другим участникам глава региона рассказал об омском опыте создания нефтехимического кластера.

Губернатор проинформировал участников секции о том, что во второй половине апреля этого года в Омске состоится масштабное совещание, на котором будут обсуждаться именно вопросы поддержки участников кластерного развития, - говорится в официальном сообщении.

К участию в совещании Назаров пригласил всех участников дискуссии. В работе омского форума также примет участие президент "Деловой России" Алексей Репик.

Теги  •  #Виктор Назаров #кластер #форум

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Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  27 февраля 2017, 20:02

Красивое звучное слово, за которым - идея развития не одного предприятия, а комплексного развития группы предприятий, связанных между собой территориально и сферой экономической деятельности. Но, как ни крути, всё равно всё упрётся в инвестиции и сбыт. Надеюсь, Назаров имеет чёткое понимание того, как решать вопросы по этим двум позициям, пусть даже и при кластерном подходе.

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Роман Орехов  •  27 февраля 2017, 18:22

Если есть чем гордиться в экономике то почему бы и не рассказать другим и поделиться опытом на таком представительниц форуме

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