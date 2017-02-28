В Омске обсудят будущее кластерного подхода

Сегодня на сочинском инвестиционном форуме губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в работе секции "Промышленные кластеры: региональный аспект", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Другим участникам глава региона рассказал об омском опыте создания нефтехимического кластера.

Губернатор проинформировал участников секции о том, что во второй половине апреля этого года в Омске состоится масштабное совещание, на котором будут обсуждаться именно вопросы поддержки участников кластерного развития, - говорится в официальном сообщении.

К участию в совещании Назаров пригласил всех участников дискуссии. В работе омского форума также примет участие президент "Деловой России" Алексей Репик.