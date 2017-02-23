Владимир Путин поздравил омичей с Днём защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, пресс-служба областного правительства опубликовала текст поздравительной телеграммы, которую направил в адрес омского губернатора президент РФ Владимир Путин.

- Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся и к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия, как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству, - говорится в поздравлении Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также омичей с Днём защитника Отечества поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.