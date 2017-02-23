Владимир Путин поздравил омичей с Днём защитника Отечества
Политика  •  23 февраля 2017, 13:46, последнее обновление 23 февраля 2017, 14:06  •  печать

Владимир Путин поздравил омичей с Днём защитника Отечества

Автор: Антон Маликов

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил губернатору Омской области Виктору Назарову поздравительную телеграмму. 

Сегодня, 23 февраля, пресс-служба областного правительства опубликовала текст поздравительной телеграммы, которую направил в адрес омского губернатора президент РФ Владимир Путин. 

- Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся и к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия, как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству, - говорится в поздравлении Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также омичей с Днём защитника Отечества поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Теги  •  #23 февраля #Владимир Путин #Дмитрий Медведев #Омск #поздравление

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  23 февраля 2017, 15:33

Приятно всегда читать, что первые лица нашего государства не забывают наших земляков, спасиботим за добрые слова, всех омичей с праздником!

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Наталья Нестерова  •  23 февраля 2017, 14:06

С праздником вас дорогие мужчины с 23 февраля, таким президентом гордится нужно.

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