Михаил Казиник 1200х90
В Горсовете не комментируют досрочную отставку мэра Омска
Политика  •  22 февраля 2017, 13:20, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:23  •  печать

В Горсовете не комментируют досрочную отставку мэра Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Председатель Омского городского совета Галина Горст допускает, что имя нового мэра станет известно осенью.

На сегодняшнем внеочередном заседании Омского городского совета была утверждена половина конкурсной комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов в мэры Омска. От муниципального представительного органа в неё вошли Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР) и два почётных гражданина Александр Новиков и Анатолий Якуш. Ожидается, что имя нового мэра станет известно 19 апреля. Однако выборы могут не состояться.

Наша задача была утвердить правила выбора, организовать процедуру и выбрать мэра, - заявил в разговоре с "Омск Здесь" председатель Горсовета Галина Горст. - Если по каким-то причинам не окажется кандидатов, не пройдут выборы, то не исключаю, что, может быть, эти выборы и перейдут на осень. Если всё пройдет так, как мы определили, то, скорее всего, мы узнаем имя мэра 19 апреля. Ничего страшного не будет, если мы выберем мэра во второй половине мая.

Перспективу досрочной отставки действующего мэра Вячеслава Двораковского после избрания весной преемника в Горсовете пока не комментируют. "Мы ещё не выбрали нового, когда выберем, тогда и прокомментируем", - отшутилась Горст.

Теги  •  #выборы #Галина Горст #мэр

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Из Омска могут вновь начать летать самолёты в Ганновер  •  сегодня, 13:44
Сын бывшего вице-мэра Омска Максим Поповцев хочет перевестись в колонию-поселение  •  сегодня, 13:34
"Паводок коснётся всех". Весеннее половодье в Омской области может быть на 40 % обильнее прошлогоднего  •  сегодня, 13:21
Омские дорожники убрали полмиллиона кубометров снега за зиму  •  сегодня, 13:07
Омские больницы опубликовали график работы в праздники  •  сегодня, 12:45
Скрывавшийся в Африке омский мошенник отправился в тюрьму  •  сегодня, 12:25
Еще новости
Дача 240х400
Вавилон