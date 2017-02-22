В Горсовете не комментируют досрочную отставку мэра Омска

На сегодняшнем внеочередном заседании Омского городского совета была утверждена половина конкурсной комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов в мэры Омска. От муниципального представительного органа в неё вошли Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР) и два почётных гражданина Александр Новиков и Анатолий Якуш. Ожидается, что имя нового мэра станет известно 19 апреля. Однако выборы могут не состояться.

Наша задача была утвердить правила выбора, организовать процедуру и выбрать мэра, - заявил в разговоре с "Омск Здесь" председатель Горсовета Галина Горст. - Если по каким-то причинам не окажется кандидатов, не пройдут выборы, то не исключаю, что, может быть, эти выборы и перейдут на осень. Если всё пройдет так, как мы определили, то, скорее всего, мы узнаем имя мэра 19 апреля. Ничего страшного не будет, если мы выберем мэра во второй половине мая.

Перспективу досрочной отставки действующего мэра Вячеслава Двораковского после избрания весной преемника в Горсовете пока не комментируют. "Мы ещё не выбрали нового, когда выберем, тогда и прокомментируем", - отшутилась Горст.