Галина Горст: "Допускаю, что выборы мэра Омска пройдут осенью"

Председатель Омского городского совета Галина Горст рассказала "Омск Здесь" о том, как формировалась конкурсная комиссия для выборов мэра Омска и когда мы узнаем имя нового градоначальника.

Галина Николаевна, по Вашему представлению в конкурсную комиссию назначены два почётных гражданина Омска - Александр Новиков и Анатолий Якуш. Чем руководствовались при выборе этих кандидатур?

У нас восемь почётных граждан города. Они проводят активную деятельность. При выборе мы смотрели, насколько работа в комиссии совместима с их сегодняшними делами. Конечно же, мы уточняли мнение других почётных граждан. У кого-то репетиции, кто-то болеет, а кто-то просто не может в связи с производственной занятостью.

Когда станут известны члены комиссии от губернатора Омской области?

Мы направили письмо Виктору Назарову. В течение 15 дней должны получить ответ о том, кто будет представлять главу региона в комиссии. После того как станут известны имена шести представителей губернатора, комиссия проведёт первое организационное заседание. Мы считаем, что оно пройдёт в первой декаде марта. Затем будет опубликовано объявление о проведении конкурса по выборам мэра Омска. Приём заявок будет вестись 20 дней.

В решении у нас написано, что неурегулированные вопросы комиссия может решать самостоятельно.

Чем руководствовался Горсовет при выборе такой схемы мэрского конкурса?

Мы изучали аналогичные конкурсы, которые проходили в районах Омской области и других российских городах. Они проходили по-разному, где-то депутаты вообще не входили в конкурсную комиссию, где-то у них было большинство. Мы учли опыт других регионов и недостатки.

Какие ограничения существуют для кандидатов в мэры?

Он не может быть гражданином иностранного государства. Думаю, что конкурсная комиссия будет учитывать и опыт работы, и знание города. Омск - особенный город, миллионник. Мы были могущественной столицей промышленности в своё время. У нас была развита оборонка, поэтому, наверное, мы больше всех пострадали, когда исчез госзаказ, а многие предприятия закрылись. Вся "социалка" пала на местное самоуправление - все эти общежития, детские сады, благоустройство, ведомственное жильё. У каждого города есть свои проблемы, поэтому желательно, чтобы мэр знал Омск и умел управлять, организовать работу. Мы надеемся, что Омск ждёт дальнейшее развитие.

Даже в кулуарах Горсовета признают, что решение о выборах мэра кривое - непонятно почему два почётных гражданина в составе комиссии, а не больше? Почему губернатора представляет шесть человек? Не получится так, что сейчас мы выберем мэра, а потом будем менять правила его назначения?

Даже в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении много раз вносились изменения. Жизнь не стоит на месте. Мы уже обсуждали этот вопрос. Вдруг после выборов у нас появится пять фракций в Омском городском совете или три останется. Это решение живое, и оно будет корректироваться.

Губернатор сказал, что ему всё равно, какой созыв Горсовета будет выбирать мэра. А Вам как кажется, правильно ли то, что градоначальника выбирает уходящий Горсовет, ведь омичи, когда голосовали за депутатов в 2012 году, не знали, что они будут выбирать мэра? Тогда бы может избиратели ответственнее подошли к своему решению, были бы другие результаты и явка.

Мы исходим из того, что срок полномочий мэра истекает до истечения срока полномочий Омского городского совета. Наша задача была утвердить правила выбора, организовать процедуру и выбрать мэра. Если по каким-то причинам не окажется кандидатов, не пройдут выборы, то не исключаю, что, может быть, эти выборы и перейдут на осень.

Если всё пройдет так, как мы определили, то, скорее всего, мы узнаем имя мэра 19 апреля. Ничего страшного не будет, если мы выберем мэра во второй половине мая.

Стоит ли ожидать досрочной отставки действующего мэра?

(Смеётся) Мы ещё не выбрали нового, когда выберем, тогда и прокомментируем.