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Омский губернатор проведёт последние дни февраля в Сочи
Политика  •  16 февраля 2017, 14:40, последнее обновление 16 февраля 2017, 15:40  •  печать

Омский губернатор проведёт последние дни февраля в Сочи

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Виктор Назаров возглавит делегацию Омской области на российском инвестиционном форуме в Сочи.

В конце февраля в Сочи пройдёт российский инвестиционный форум, на котором будут обсуждать вопросы повышения экономического потенциала регионов. Делегацию Омской области на форуме 27 и 28 февраля возглавит губернатор Виктор Назаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности на форуме будут представлены методики по привлечению в регионы и муниципалитеты российских и зарубежных инвесторов. Предполагается подписание ряда соглашений между правительством Омской области и руководителями федеральных структур о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства и наращивания экспортного потенциала.

Омская делегация поделится с другими участниками своим опытом в области социального предпринимательства.

r Теги  •  #Виктор Назаров #Сочи

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