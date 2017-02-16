Омский губернатор проведёт последние дни февраля в Сочи

В конце февраля в Сочи пройдёт российский инвестиционный форум, на котором будут обсуждать вопросы повышения экономического потенциала регионов. Делегацию Омской области на форуме 27 и 28 февраля возглавит губернатор Виктор Назаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности на форуме будут представлены методики по привлечению в регионы и муниципалитеты российских и зарубежных инвесторов. Предполагается подписание ряда соглашений между правительством Омской области и руководителями федеральных структур о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства и наращивания экспортного потенциала.

Омская делегация поделится с другими участниками своим опытом в области социального предпринимательства.