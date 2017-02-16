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Сельским депутатам добавили социальных гарантий
Политика  •  16 февраля 2017, 14:05  •  печать

Сельским депутатам добавили социальных гарантий

Автор: Виктория Стрельникова

Народные избранники теперь могут получать различные социальные и иные гарантии, в том числе после прекращения своих полномочий. Прокуратура не возражает.

Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили поправки в законодательство о местном самоуправлении, которые позволяют главам районам, а также депутатам представительных органов муниципалитета получать различные социальные и иные гарантии, связанные с прекращением полномочий, в том числе досрочно. Установлена для них и компенсация расходов, связанная с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей. Для этого необходимо лишь внести соответствующие поправки в устав района.

Правда, дополнительные социальные гарантии получат те главы районов и депутаты, кто осуществлял свою деятельность на постоянной основе и к этому периоду достиг пенсионного возраста.

- А прокуратура не будет возражать? - поинтересовался спикер областного парламента Владимир Варнавский.

Получив отрицательный ответ, он призвал начать голосование. В итоге поправки были приняты во втором окончательном чтении.

r Теги  •  #Владимир Варнавский #депутат #Заксобрание #полномочия

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