Сельским депутатам добавили социальных гарантий

Народные избранники теперь могут получать различные социальные и иные гарантии, в том числе после прекращения своих полномочий. Прокуратура не возражает.

Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили поправки в законодательство о местном самоуправлении, которые позволяют главам районам, а также депутатам представительных органов муниципалитета получать различные социальные и иные гарантии, связанные с прекращением полномочий, в том числе досрочно. Установлена для них и компенсация расходов, связанная с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей. Для этого необходимо лишь внести соответствующие поправки в устав района.

Правда, дополнительные социальные гарантии получат те главы районов и депутаты, кто осуществлял свою деятельность на постоянной основе и к этому периоду достиг пенсионного возраста.

- А прокуратура не будет возражать? - поинтересовался спикер областного парламента Владимир Варнавский.

Получив отрицательный ответ, он призвал начать голосование. В итоге поправки были приняты во втором окончательном чтении.