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В правительстве Омской области не торопятся с назначением выборщиков
Политика  •  13 февраля 2017, 17:20, последнее обновление 13 февраля 2017, 17:27  •  печать

В правительстве Омской области не торопятся с назначением выборщиков

Автор: Василий Епанчинцев

В конкурсную комиссию по выборам мэра Омска хотят назначить авторитетных и компетентных людей.

Заместитель губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков рассказал о том, кто будет представлять региональную власть в конкурсной комиссии по выборам мэра Омска. С назначением своих членов конкурсной комиссии региональная власть предпочитает не торопиться.

Для начала Омский городской Совет должен принять положение о конкурсной комиссии, - сказал Компанейщиков. - Естественно, что члены комиссии должны быть достаточно авторитетными и компетентными для решения подобных вопросов.

Напомним, что по положению, которое уже одобрил комитет Горсовета, в конкурсную комиссию войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата (по одному от каждой фракции) и два почётных гражданина Омска по представлению председателя Омского городского Совета. Конкурсная комиссия отберёт две кандидатуры, из которых представительный орган выберет нового мэра Омска. Ожидается, что имя нового градоначальника станет известно до 11 мая.

r Теги  •  #Владимир Компанейщиков #Омский городской Совет

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