Мэрия Омска избавляется от медийных активов

9 января 2017 года постановлением администрации Омска ликвидировано казённое учреждение "Центр информационных ресурсов". В настоящее время, судя по документу, создается специальная комиссия, которая до 1 июля должна завершить все необходимые процессуальные мероприятия по ликвидации учреждения. Председателем ликвидационной комиссии назначен управляющий делами мэрии Олег Капуста. Такое решение принято в связи с сокращением расходов на СМИ в 2017 году.

Напомним, Центр информационных ресурсов отвечал за пиар муниципальных чиновников и градоначальника Вячеслава Двораковского. В распоряжении учреждения также находилась телевизионная студия мэрии, на которую по самым скромным подсчётам было потрачено более 2 млн руб. В организации в настоящий момент трудоустроено более десяти человек. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в городской администрации, их ожидает сокращение, которое пройдёт в строгом соответствии с законом. Имущество Центра передадут на баланс города.

Напомним, как писал "Омск Здесь", в конце 2016 года вариант с ликвидацией Центра информационных ресурсов мэрия только рассматривала, но не подтверждала. Тогда директор департамента информационной политики Ирина Загатова заявляла, что подбираются различные варианты.