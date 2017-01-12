Пиар у омского мэра оказался лучше, чем у красноярского

Опубликован итоговый медиарейтинг глав сибирских городов за 2016 год. Первое место в нём занял мэр Новосибирска Анатолий Локоть (медиаиндекс 34,4). Новосибирский градоначальник предупреждал группу "Ленинград" о необходимости соблюдения законов на концерте и не стал отменять "Монстрацию". На втором месте оказался глава Иркутска Дмитрий Бердников (24,1), вводивший режим чрезвычайной ситуации из-за массового отравления "Боярышником" и отозвавший инициативы из законодательного собрания области по пересмотру нормативов налоговых отчислений в местные бюджеты.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский (23) оказался на третьей строчке. В 2016 году он активно комментировал высказывания президента России Владимира Путина о ситуации с дорогами, руководил празднованием 300-летия города и открывал ледовую арену имени Ирины Родниной.

Отметим, что на четыре балла омскому градоначальнику удалось опередить своего красноярского коллегу Эдхама Акбулатова (19,2).