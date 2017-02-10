Полпред президента в СФО обеспокоен перспективой паводка в Омске
Политика  •  10 февраля 2017, 07:39, последнее обновление 10 февраля 2017, 10:35  •  печать

Полпред президента в СФО обеспокоен перспективой паводка в Омске

Автор: Василий Епанчинцев

Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу подготовки к весеннему паводку, в котором принял участие губернатор Омской области Виктор Назаров.

Накануне полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу подготовки к весеннему паводку. Он выразил обеспокоенность тем, что в этом году ожидается тёплый март. Сотни населённых пунктов могут оказаться в зоне подтопления.

Запасы снега в Новосибирской области, Алтайском крае, республике Алтай превышают показатели прошлого года от двух до шести раз. В зоне риска оказываются Новосибирск, Омск, Томск. Всего более 800 населённых пунктов, - цитирует Меняйло портал sibnovosti.ru.

Из резервного фонда Правительства Омской области выделено 7,5 млн рублей на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Мангутского сельского поселения. Ещё 6,5 млн рублей выделено для дополнительного приобретения передвижных насосно-перекачивающих устройств и 1 млн рублей на привлечение авиации для мониторинга зон подтопления и обеспечения доступа в отрезанные водой населённые пункты.

Всего резервный фонд правительства Омской области в 2017 году составляет 50 млн рублей. Ещё 42,6 млн рублей заложено в резервном фонде муниципальных районов. "К ликвидации последствий паводка мы готовы привлечь 56 пожарно-спасательных формирований МЧС, а также аварийно-спасательную службу Омской области, - заявил губернатор Виктор Назаров. - На особом контроле находится подготовка к паводкоопасному периоду в Большеуковском, Исилькульском, Знаменском, Колосовском, Называевском, Тарском, Полтавском, Одесском, Тевризском и Усть-Ишимском районах области, где высок риск подтопления".

r Теги  •  #Виктор Назаров #паводок #Сергей Меняйло

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