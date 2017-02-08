Экс-руководитель фракции "СР" в омском Заксобрании вышел из партии

Бывший депутат Законодательного собрания Омской области Алексей Провозин покинул "Справедливую Россию", сообщает "ВОмске". Экс-руководитель фракции справедливороссов в региональном парламенте написал заявление о выходе из партии 3 февраля.

Перед выборами в Госдуму и Заксобрание во главе регионального отделения ставят чужака, - сказал Провозин. - Он разваливает всё, что было до него и с треском проигрывает выборы. А на следующий день после голосования сбегает. Казалось бы, надо сделать работу над ошибками, однако на этот пост опять ставят человека, который до этого ни дня в партии не был.

Напомним, что ранее омское региональное отделение "Справедливой России" возглавлял бывший депутат Госдумы Дмитрий Горовцов. Он покинул регион после провала на сентябрьских выборах. В конце января новым главой регионального отделения "СР" стал предприниматель Владимир Гуселетов, намеренный вести партию на выборы в Омский городской совет.

Ранее о выходе из "Справедливой России" объявила член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина.