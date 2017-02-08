Омскому губернатору показали пуховых свиней
Политика  •   8 февраля 2017, 16:00, последнее обновление 8 февраля 2017, 16:15  •  печать

Омскому губернатору показали пуховых свиней

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров познакомился в Большеуковском районе с венгерской породой свиней, из которых будут делать хамон.

В ходе рабочего визита в Большеуковский район губернатор Омской области Виктор Назаров посетил хозяйство предпринимателя Олега Сычёва, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Здесь разводят венгерскую породу свиней мангалицу. Из мяса этих свиней готовят хамон.

В хозяйстве обитает 10 будущих свиноматок, от которых следующим летом ждут потомства. Из-за густой шерсти мангалицу легко перепутать с овечкой. Летом свиней планируют выгнать на пастбище, чтобы они питались травой.

Виктор Назаров пообещал, что в 2017 году в Большеуковском районе появится цех промышленного убоя скота, чтобы местные предприниматели не теряли в деньгах при продаже скотины живьём. Соответствующее поручение уже дано Минсельхозу.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #свинья

Комментарии

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Екатерина Семенова  •  8 февраля 2017, 16:32

Да и я, простой человек, впервые вижу таких свиней, да и слышу о них же в первые, а шерсть тоже пойдет в дело???

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Юля Пучкова  •  8 февраля 2017, 17:31

Я тоже в первый раз вижу такое чудо. Интересно, пуховую породу вывели, чтобы свиньи не мерзли или ради шерсти?

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