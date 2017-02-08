Омскому губернатору показали пуховых свиней

В ходе рабочего визита в Большеуковский район губернатор Омской области Виктор Назаров посетил хозяйство предпринимателя Олега Сычёва, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Здесь разводят венгерскую породу свиней мангалицу. Из мяса этих свиней готовят хамон.
В хозяйстве обитает 10 будущих свиноматок, от которых следующим летом ждут потомства. Из-за густой шерсти мангалицу легко перепутать с овечкой. Летом свиней планируют выгнать на пастбище, чтобы они питались травой.
Виктор Назаров пообещал, что в 2017 году в Большеуковском районе появится цех промышленного убоя скота, чтобы местные предприниматели не теряли в деньгах при продаже скотины живьём. Соответствующее поручение уже дано Минсельхозу.
Да и я, простой человек, впервые вижу таких свиней, да и слышу о них же в первые, а шерсть тоже пойдет в дело???
Я тоже в первый раз вижу такое чудо. Интересно, пуховую породу вывели, чтобы свиньи не мерзли или ради шерсти?