"Единая Россия" выберет кандидатов в депутаты омского горсовета 28 мая
Политика  •   8 февраля 2017, 11:27, последнее обновление 8 февраля 2017, 11:39  •  печать

"Единая Россия" выберет кандидатов в депутаты омского горсовета 28 мая

Автор: Василий Епанчинцев

Партия власти проведёт предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты 28 мая.

Президиум генсовета "Единой России" назначил проведение предварительного партийного голосования на 28 мая, сообщают "Известия". В этот день партия определится в частности со своими кандидатами в депутаты Омского городского совета. Всего в сентябре пройдут выборы членов 30 региональных парламентов и шести городских советов.

Омское региональное отделение "Единой России" также намерено провести весной выборы мэра Омска по новой схеме. Такое решение было принято, чтобы отсеять от выборов в горсовет кандидатов, которые намерены повлиять на назначение градоначальника. Имя нового мэра станет известно до 11 мая, когда его утвердит Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут четыре депутата, шесть представителей губернатора Омской области и два почётных гражданина города.

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r Теги  •  #Единая Россия #праймериз

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