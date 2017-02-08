"Единая Россия" выберет кандидатов в депутаты омского горсовета 28 мая

Президиум генсовета "Единой России" назначил проведение предварительного партийного голосования на 28 мая, сообщают "Известия". В этот день партия определится в частности со своими кандидатами в депутаты Омского городского совета. Всего в сентябре пройдут выборы членов 30 региональных парламентов и шести городских советов.

Омское региональное отделение "Единой России" также намерено провести весной выборы мэра Омска по новой схеме. Такое решение было принято, чтобы отсеять от выборов в горсовет кандидатов, которые намерены повлиять на назначение градоначальника. Имя нового мэра станет известно до 11 мая, когда его утвердит Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут четыре депутата, шесть представителей губернатора Омской области и два почётных гражданина города.