В Омске не могут найти помещения для штаба Алексея Навального

18 февраля в Новосибирске должен открыться предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Коммерсант". Ранее аналогичные площадки открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Штаб в Омске должен открыться в марте.

Красноярск и Омск, наверное, тоже, в марте, но пока нет помещений, - заявил руководитель кампании Навального Леонид Волков.

В конце прошлого года Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Для этого ему необходимо будет собрать 300 тыс. подписей. Этим займутся его предвыборные штабы в 77 регионах страны.