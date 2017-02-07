В Омске не могут найти помещения для штаба Алексея Навального
Политика  •   7 февраля 2017, 12:21, последнее обновление 7 февраля 2017, 12:36  •  печать

В Омске не могут найти помещения для штаба Алексея Навального

Автор: Василий Епанчинцев

Открытие предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Омске под угрозой срыва.

18 февраля в Новосибирске должен открыться предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Коммерсант". Ранее аналогичные площадки открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Штаб в Омске должен открыться в марте.

Красноярск и Омск, наверное, тоже, в марте, но пока нет помещений, - заявил руководитель кампании Навального Леонид Волков.

В конце прошлого года Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Для этого ему необходимо будет собрать 300 тыс. подписей. Этим займутся его предвыборные штабы в 77 регионах страны.

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r Теги  •  #Алексей Навальный #штаб

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