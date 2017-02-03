В облправительстве назвали причину отставки министра Сергея Канунникова

Вчера, 2 февраля, информационное агентство "СуперОмск" сообщило, что министр образования Сергей Канунников уходит в отставку. Эту информацию корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили в пресс-службе областного Минобра, отметив, что глава ведомства уходит в отпуск с последующим увольнением.
Причиной отставки, по информации средств массовой информации, могла стать оценка губернатором деятельности министра образования. Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко, однако, уверяет, что Сергей Канунников ушёл с поста с почётом.
- Причина отставки - Сергей Канунников достиг пенсионного возраста. Он с почётом уходит на пенсию, - сообщила Юлия Соколенко.
Кандидатов на освобождающуюся должность у губернатора пока нет. Однако, как подчеркнула Юлия Соколенко, они появятся в ближайшее время.
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